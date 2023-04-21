"Рамштайн-11": Резников перед заседанием переговорил с главой Пентагона

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии, о чем сообщил глава Пентагона в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым", - указал Остин.

"В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать их столько, сколько нужно", - направил месседж глава Пентагона.

Дополнение

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", состоится на одноименной авиабазе в Германии 21 апреля.

Перед заседанием Президент Владимир Зеленский указывал, что некоторые решения на заседании в формате "Рамштайн" надо ускорять, чтобы соответствующее оружие, которое усилит украинскую армию на поле боя, пришло раньше.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & counterpart @oleksiireznikov. За последний год члены Контактной группы по обороне Украины предоставили Украине огромные возможности. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется pic.twitter.com/SlEbwehOr3

— Министр обороны Ллойд Дж. Остин III (@SecDef) 21 апреля 2023 года

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