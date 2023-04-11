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"Рамштайн-11" на американській авіабазі у Німеччині відбудеться 21 квітня

"Рамштайн-11" на американській авіабазі у Німеччині відбудеться 21 квітня

Київ • УНН

 • 835120 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня. Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, передає УНН з посиланням на Радіо Свободу.

Цитата

«Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити «кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США».

Доповнення

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засідання Контактної групи з питань з питань оборони України "Рамштайн-11" відбудеться фізично на американській авіабазі у Німеччині.

"Рамштайн-10" відбувся 15 березня. Зокрема, за його результатами повідомлялося, що Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть системи NASAMS.

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