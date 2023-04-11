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"Рамштайн-11" на американской авиабазе в Германии состоится 21 апреля

"Рамштайн-11" на американской авиабазе в Германии состоится 21 апреля

Киев • УНН

 • 835111 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе «Рамштайн» 21 апреля. Об этом заявили Военно-воздушные силы США в Европе, передает УНН со ссылкой на Радио Свободу.

Цитата

«Министр обороны США Ллойд Остин III планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе «Рамштайн», Германия, 21 апреля 2023 года», – говорится в сообщении.

В ВВС добавляют, что Остин снова приглашает министров обороны и высокопоставленных военных чиновников мира обсудить «кризис, продолжающийся в Украине, и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США».

Дополнение

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заседание Контактной группы по вопросам по вопросам обороны Украины "Рамштайн-11" состоится физически на американской авиабазе в Германии.

"Рамштайн-10" состоялось 15 марта. В частности, по его результатам сообщалось, что Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут системы NASAMS.

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