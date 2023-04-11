"Рамштайн-11" на американской авиабазе в Германии состоится 21 апреля

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«Министр обороны США Ллойд Остин III планирует возглавить личную встречу Контактной группы по обороне Украины на военно-воздушной базе «Рамштайн», Германия, 21 апреля 2023 года», – говорится в сообщении.

В ВВС добавляют, что Остин снова приглашает министров обороны и высокопоставленных военных чиновников мира обсудить «кризис, продолжающийся в Украине, и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США».

Дополнение

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заседание Контактной группы по вопросам по вопросам обороны Украины "Рамштайн-11" состоится физически на американской авиабазе в Германии.

"Рамштайн-10" состоялось 15 марта. В частности, по его результатам сообщалось, что Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут системы NASAMS.