Ралі "Дакар": гонщик з Нідерландів помер через тиждень після аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Нідерландський мотогонщик Едвін Стравер помер через тиждень від травм, отриманих в ході 11-го етапу ралі-рейду “Дакар”. Про це повідомляє портал Motorsport, передає УНН.
Ралі вперше пройшло на території Саудівської Аравії. 48-річний гонщик був доставлений на вертольоті в лікарню в Ер-Ріяді, він впав на 120-му кілометрі, врізавшись в дюну на швидкості близько 50 км/год і зламавши один з шийних хребців. Нідерландця знайшов португальський гонщик Маріу Патрау, який викликав медичну бригаду і залишався з мотоциклістом до її прибуття.
Раніше на ралі загинув португальський мотогонщик Паулу Гонсалвеш, впавши з мотоцикла на сьомому етапі.
Стравер втретє брав участь в ралі “Дакар”. У 2018 році він фінішував на 49-му місці в заліку мотоциклістів. У 2019 він став 30-м і виграв спеціальний залік, в якому спортсменам офіційно заборонена допомога механіків, тобто будь-які роботи з технікою повинні проводитися тільки самим гонщиком.