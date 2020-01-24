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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Ралли "Дакар": гонщик из Нидерландов умер через неделю после аварии

Киев • УНН

 • 15740 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер умер через неделю от травм, полученных в ходе 11-го этапа ралли-рейда “Дакар”. Об этом сообщает портал Motorsport, передает УНН.

Ралли "Дакар": гонщик из Нидерландов умер через неделю после аварии

Ралли впервые прошло на территории Саудовской Аравии. 48-летний гонщик был доставлен на вертолете в больницу в Эр-Рияде, он упал на 120-м километре, врезавшись в дюну на скорости около 50 км/ч и сломав один из шейных позвонков. Голландца нашел португальский гонщик Мариу Патрау, который вызвал медицинскую бригаду и оставался с мотоциклистом до ее прибытия.

Ранее на ралли погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш, упав с мотоцикла на седьмом этапе.

Стравер в третий раз принимал участие в ралли “Дакар”. В 2018 году он финишировал на 49-м месте в зачете мотоциклистов. В 2019 году он стал 30-м и выиграл специальный зачет, в котором спортсменам официально запрещена помощь механиков, то есть любые работы с техникой должны производиться только самим гонщиком.

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