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На ралі "Дакар" загинув португальський гонщик

На ралі "Дакар" загинув португальський гонщик

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Португальська мотогонщик Паулу Гонсалвеш загинув під час сьомого етапу ралі-марафону “Дакар”. Про це повідомляє пресслужба змагань, пише УНН.

Гонщик впав з мотоцикла на 276-му кілометрі етапу. До місця трагедії вилетів медичний вертоліт, лікарі провели реанімацію на місці, після чого його доставили в лікарню, де була констатована його смерть.

У 2020 році 40-річний Гонсалвеш в 13-й раз вийшов на старт “Дакару”. Вищим досягненням гонщика стало друге місце в загальному заліку мотоциклістів за підсумками ралі-рейду в 2015 році. Після шостого етапу нинішнього “Дакара” португалець займав 46-е місце в заліку мотоциклістів.

За всю історію проведення “Дакару” Гонсалвеш став 29-м учасником гонки, загиблим під час участі в ралі-рейді. Попередній смертельний випадок був зафіксований в 2015 році, коли в Аргентині загинув польський мотогонщик Міхал Хернік.

Ралі-марафон “Дакар” вперше проходить по території Саудівської Аравії. Фініш гонки відбудеться 17 січня.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.

Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.

Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.

+ info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G

— DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

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