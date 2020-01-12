На совете "Дакар" погиб португальский гонщик
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона “Дакар”. Об этом сообщает пресс-служба соревнований, пишет УНН.
Гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована его смерть.
В 2020 году 40-летний Гонсалвеш в 13-й раз вышел на старт “Дакара”. Высшим достижением гонщика стало второе место в общем зачете мотоциклистов по итогам ралли-рейда в 2015 году. После шестого этапа нынешнего “Дакара” португалец занимал 46-е место в зачете мотоциклистов.
За всю историю проведения “Дакара” Гонсалвеш стал 29-м участником гонки, погибшим во время участия в ралли-рейде. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2015 году, когда в Аргентине погиб польский мотогонщик Михал Херник.
Ралли-марафон “Дакар” впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.
Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.
Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.
Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.
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