Ракетний удар по Центральному залізничному вокзалу у Києві: будівля встояла, тріснули вікна

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 37137 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 68884 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 80724 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 83100 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 110801 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 160602 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 174401 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214003 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201048 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187757 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 101775 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 33767 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 60052 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 107463 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 149597 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 149597 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 107463 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 257357 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 379903 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 635058 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86599 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 125190 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150842 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171841 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 184155 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ракетний удар по Центральному залізничному вокзалу у Києві: будівля встояла, тріснули вікна

Ракетний удар по Центральному залізничному вокзалу у Києві: будівля встояла, тріснули вікна

Київ • УНН

 • 476105 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Внаслідок авіаційного удару по Південному залізничному вокзалі у Києві ушкоджень зазнала будівля вокзалу, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей, передає УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Наголошується, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.

Наголошується, що на вокзалі відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Інформація про постраждалих уточнюється.

Рух поїздів продовжується.

Також Суспільне публікує відео з приміщення камер схову на Залізничному вокзалі у Києві. Там була звукова хвиля, тріснули деякі вікна.

Додамо

20 хвилин тому рашисти нанесли авіаудар по Центральному залізничному вокзалу Києва.

Ударом ракети окупантів розірвало велику теплотрасу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35