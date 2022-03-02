Ракетний удар по Центральному залізничному вокзалу у Києві: будівля встояла, тріснули вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Внаслідок авіаційного удару по Південному залізничному вокзалі у Києві ушкоджень зазнала будівля вокзалу, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей, передає УНН з посиланням на Укрзалізницю.
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Наголошується, що снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.
Наголошується, що на вокзалі відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Інформація про постраждалих уточнюється.
Рух поїздів продовжується.
Також Суспільне публікує відео з приміщення камер схову на Залізничному вокзалі у Києві. Там була звукова хвиля, тріснули деякі вікна.
Додамо
20 хвилин тому рашисти нанесли авіаудар по Центральному залізничному вокзалу Києва.
Ударом ракети окупантів розірвало велику теплотрасу.