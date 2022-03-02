Ракетный удар по Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве: здание устояло, треснули окна
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В результате авиационного удара по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве повреждения получило здание вокзала, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Отмечается, что снаряд ударил вблизи отеля Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.
Отмечается, что на вокзале происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Информация о пострадавших уточняется.
Движение поездов продолжается.
Также общественное публикует видео с помещения камер хранения на железнодорожном вокзале в Киеве. Там была звуковая волна, треснули некоторые окна.
Добавим
20 минут назад рашисти нанесли авиаудар по Центральному железнодорожному вокзалу Киева.
Ударом ракеты оккупантов разорвало большую теплотрассу.