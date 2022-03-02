Ракетный удар по Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве: здание устояло, треснули окна

Детали

Отмечается, что снаряд ударил вблизи отеля Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Отмечается, что на вокзале происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей. Информация о пострадавших уточняется.

Движение поездов продолжается.

Также общественное публикует видео с помещения камер хранения на железнодорожном вокзале в Киеве. Там была звуковая волна, треснули некоторые окна.

Добавим

20 минут назад рашисти нанесли авиаудар по Центральному железнодорожному вокзалу Киева.

Ударом ракеты оккупантов разорвало большую теплотрассу.