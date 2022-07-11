Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 24

Цитата

"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Всього з початку робіт на місці події:

• виявили тіла 24 загиблих;

• врятували з-під завалів дев'ятьох осіб.

Роботи тривають.

Нагадаємо

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.