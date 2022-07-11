Ракетний удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 24
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло щонайменше 24 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДСНС.
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"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Всього з початку робіт на місці події:
• виявили тіла 24 загиблих;
• врятували з-під завалів дев'ятьох осіб.
Роботи тривають.
Нагадаємо
Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині.