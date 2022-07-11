Ракетный удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 24
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГСЧС.
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"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших", – говорится в сообщении.
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Всего с начала работ на месте происшествия:
• обнаружили тела 24 погибших;
• спасли из-под завалов девять человек.
Работы продолжаются.
Напомним
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.