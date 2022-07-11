Ракетний удар по Часовому Яру: з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого

Цитата

“Продовжується розбір завалів у Часовому Ярі, куди в ніч з суботи на неділю потрапило 4 ворожі ракети. Два багатоквартирних будинки, де проживали місцеві мешканці. Станом на зараз дістали ще тіло одного загиблого, всього 20 загиблих і 8 отримали поранення. Розбір завалів триває. Приблизно 72% вже розібрано”, – повідомив Кириленко.

Деталі

Голова ОВА додав, що наразі тривають обстріли по всій лінії фронту. Ворог протягом минулої доби застосовував всі заходи ураження для того, щоб просунутись по Бахмутському та Лиманському напрямках.

Збройні сили України тримають позиції, і ворог не має можливості просунутися. Однак окупанти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі.

Доповнення

Ввечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру на Донеччині. Повідомляли, що щонайменше 30 людей перебувають під завалами.