Ракетный удар по Часовому Яру: из-под завалов достали тело еще одного погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру Донецкой области возросло до 20. Из-под завалов достали тело еще одного погибшего. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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“Продолжается разбор завалов в Часовом Яру, куда в ночь с субботы на воскресенье попали 4 вражеских ракеты. Два многоквартирных дома, где проживали местные жители. На сегодняшний день достали еще тело одного погибшего, всего 20 погибших и 8 получили ранения. Разбор завалов продолжается. Приблизительно 72% уже разобрано”, – сообщил Кириленко.
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Глава ОВА добавил, что сейчас продолжаются обстрелы по всей линии фронта. Враг за прошедшие сутки применял все меры поражения для того, чтобы продвинуться по Бахмутскому и Лиманскому направлениям.
Вооруженные силы Украины держат позиции, и у врага нет возможности продвинуться. Однако оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области. Сообщалось, что по меньшей мере 30 человек находятся под завалами.