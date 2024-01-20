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Ракетні війська ЗСУ завдали удару по трьох районах зосередження окупантів – Генштаб

Ракетні війська ЗСУ завдали удару по трьох районах зосередження окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 31641 перегляди

Українські ракетні війська завдали ударів по трьох районах зосередження сил противника, живої сили, озброєння, військової техніки, пункту управління та станції радіоелектронної боротьби противника. За добу відбулося 72 бойових зіткнення, українські війська відбили численні атаки на різних напрямках.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника. Про це повідомив у вечірньому зведення Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті

Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога в районі Авдіївки та ще 11 атак південніше Сєвернеого, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 4 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

Зазначається, що ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 375 тисяч20.01.24, 09:14 • 27898 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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