Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам сосредоточения сил противника, живой силы, вооружения, военной техники, пункта управления и станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки произошло 72 боевых столкновения, украинские войска отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Ситуация на фронте
В течение суток состоялось 72 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак неподалеку Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага в районе Авдеевки и еще 11 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 4 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области.
Отмечается, что враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 375 тысяч20 январь 2024, 07:14 • 24854 просмотра
Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
Украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам сосредоточения сил противника, живой силы, вооружения, военной техники, пункта управления и станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки произошло 72 боевых столкновения, украинские войска отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
Хищение стратегических земель Киевской ГЭС: подозрение сообщено 12 фигурантам
В уголовном производстве по факту хищения стратегических земель Киевской ГЭС сообщено о подозрении 12 подозреваемым, в том числе бывшему руководителю Госгеокадастра в Киевской области и бизнесмену Игорю Мазепе. Сейчас расследуется причастность других должностных лиц к сделке.
Немецкая компания Taurus уверяет, что быстро восстановит запас ракет в случае поставки Киеву
Немецкая оборонная компания Taurus Systems GmbH опровергла заявления о том, что она не может быстро пополнить запасы ракет в случае их поставки в Украину. Фирма подчеркнула свою готовность начать производство новых ракет Taurus и быстро модернизировать существующие, если будет соответствующий заказ.
В войне с россией можно либо выиграть, либо проиграть: Подоляк заявил о недопустимости компромиссов с рф
Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, заявляет, что не может быть компромиссов с россией, которая, по его словам, не изменила своей военной ориентации и все еще представляет потенциальную угрозу.
В Турции готовятся к визитам президента Ирана и путина: что известно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет президента Ирана Ибрагима Раиси 24 января и президента россии владимира путина 12 февраля.
Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты
Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готовится к новым оборонным пакетам в партнерстве с ключевыми союзниками.
Глобальный "саммит мира": президент Швейцарии объяснила, почему хотела бы присутствия рф
Президент Швейцарии Виола Амхерд хочет, чтобы мирная конференция по Украине состоялась в 2024 году, а также отмечает, что без участия рф "саммит вряд ли станет настоящей мирной встречей".
В ОП назвали три главных условия, при которых будут возможны мирные переговоры с рф
Михаил Подоляк заявил, что Украина согласится на мирные переговоры с россией только при трех условиях.
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью - СМИ
Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с россией и беларусью, введенный после начала полномасштабной войны рф против Украины.
Калифорния и Львовщина будут побратимами: сенат штата выразил поддержку
Сенат штата Калифорния проголосовал за установление побратимских отношений с Львовской областью в Украине, что, как ожидается, будет способствовать образовательному, экономическому и культурному обмену между двумя регионами.