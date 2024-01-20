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Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 19:34  •  9995 просмотра

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Украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам сосредоточения сил противника, живой силы, вооружения, военной техники, пункта управления и станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки произошло 72 боевых столкновения, украинские войска отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось 72 боевых столкновения. В общем враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена 21 атака возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак неподалеку Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага в районе Авдеевки и еще 11 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 4 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области.

Отмечается, что враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 375 тысяч20 январь 2024, 07:14 • 24854 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Ракетні війська ЗСУ завдали удару по трьох районах зосередження окупантів – Генштаб
Ukrainian missile forces strike at three areas of occupants' concentration - General Staff
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Ракетные войска ВСУ нанесли удар по трем районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Украинские ракетные войска нанесли удары по трем районам сосредоточения сил противника, живой силы, вооружения, военной техники, пункта управления и станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки произошло 72 боевых столкновения, украинские войска отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

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