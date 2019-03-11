Ракетні боєприпаси перевели до зберігання в закритих сховищах - ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На сьогоднішній день в Україні вдалось перенести до закритих сховищ 100% ракетних снарядів до ракетних систем залпового вогню та дефіцитні боєприпаси. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.
"Не зупиняється робота і на арсеналах, де зберігаються боєзапаси. В тих сховищах на 2014 рік утримувались елементи від боєзапасу, який був утилізований - гільзи, металолом, кольоровий метал, боєприпаси, - залишались утримуватись на вулиці. З 2014 року лише на самих арсеналах переміщено 178 тис. тон ракет та боєприпасів, що дозволило на сьогоднішній день укрити 100% ракетних снарядів до ракетних систем залпового вогню та дефіцитні номенклатури боєприпасів", - зазначив Шевцов.
Як повідомляв УНН, на сьогодні Збройні сили України потребують близько 336 тис. захищених залізобетонних сховищ для боєприпасів.