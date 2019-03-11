Ракетные боеприпасы перевели на хранение в закрытых укрытиях - ВСУ

"Не останавливается работа и на арсеналах, где сохраняются боеприпасы. В тех хранилищах на 2014 год содержались элементы от боезапаса, который был утилизирован - гильзы, металлолом, цветной металл, боеприпасы, - оставались удерживаться на улице. С 2014 года только на самых арсеналах перемещено 178 тыс. тонн ракет и боеприпасов, что позволило на сегодняшний день укрыть 100% ракетных снарядов к ракетных систем залпового огня и дефицитные номенклатуры боеприпасов", - отметил Шевцов.

Как сообщал УНН, сегодня Вооруженные силы Украины нуждаются около 336 тыс. защищенных железобетонных хранилищ для боеприпасов.