Ракетные боеприпасы перевели на хранение в закрытых укрытиях - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На сегодняшний день в Украине удалось перевести в закрытые хранилища 100% ракетных снарядов к ракетным системам залпового огня и дефицитные боеприпасы. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.
"Не останавливается работа и на арсеналах, где сохраняются боеприпасы. В тех хранилищах на 2014 год содержались элементы от боезапаса, который был утилизирован - гильзы, металлолом, цветной металл, боеприпасы, - оставались удерживаться на улице. С 2014 года только на самых арсеналах перемещено 178 тыс. тонн ракет и боеприпасов, что позволило на сегодняшний день укрыть 100% ракетных снарядов к ракетных систем залпового огня и дефицитные номенклатуры боеприпасов", - отметил Шевцов.
Как сообщал УНН, сегодня Вооруженные силы Украины нуждаются около 336 тыс. защищенных железобетонных хранилищ для боеприпасов.