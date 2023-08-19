Ракетна атака рф на Чернігів: багато жертв були біля зупинки громадського транспорту - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні у Чернігові росія вдарила ракетою біля зупинки громадського транспорту. Люди виходили та заходили в автобус. Саме на тому місці багато людей постраждали внаслідок внаслідок ракетного удару армії рф, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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“Влучання відбулося у драматичний театр, через вибухову хвилю спалахнула пожежа в приміщені господарського суду та пошкоджено будівлю Чернігівської ОВА. Поблизу зупинка громадського транспорту, на ній зупинився рейсовий автобус для посадки і висадки пасажирів. На жаль, багато жертв саме в цьому місці. У вихідний день у центральній частині міста завжди було людно”, - написав він у Telegram.
Також у центрі міста та на прилеглих вулицях пошкоджені інші будівлі, магазини, кав’ярні.
Доповнення
Внаслідок ракетного удару по Чернігову, попередньо, загинуло 7 людей, серед яких – 6-річна дитина. Наразі відомо, що поранення отримали 117 людей.
У зв‘язку з ракетною атакою російської армії на Чернігів 19-21 серпня оголосили днями жалоби.