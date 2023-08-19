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Ракетная атака рф на Чернигов: много жертв были возле остановки общественного транспорта - омбудсмен

Ракетная атака рф на Чернигов: много жертв были возле остановки общественного транспорта - омбудсмен

Киев • УНН

 • 1064911 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в Чернигове россия ударила ракетой возле остановки общественного транспорта. Люди выходили и заходили в автобус. Именно на том месте много людей пострадали в результате в результате ракетного удара армии рф, сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Цитата

“Попадание произошло в драматический театр, из-за взрывной волны вспыхнул пожар в помещении хозяйственного суда и повреждено здание Черниговской ОВА. Вблизи остановка общественного транспорта, на ней остановился рейсовый автобус для посадки и высадки пассажиров. К сожалению, много жертв именно в этом месте. В выходной день в центральной части города всегда было людно”, - написал он в Telegram.

Также в центре города и на прилегающих улицах повреждены другие здания, магазины, кафе. 

Дополнение

В результате ракетного удара по Чернигову, предварительно, погибло 7 человек, среди которых – 6-летний ребенок. Известно, что ранения получили 117 человек.

В связи‘связи с ракетной атакой российской армии на Чернигов 19-21 августа объявили днями траура.

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