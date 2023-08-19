У Чернігові оголосили триденну жалобу у пам'ять загиблих від атаки рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У зв‘язку з ракетною атакою російської армії на Чернігів 19-21 серпня оголосили днями жалоби, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради, пише УНН.
Цитата
“У зв‘язку з терористичною атакою рф на Чернігів 19-21 серпня оголошено днями жалоби”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Доповнення
За останніми даними 117 людей постраждали через ракетний удар росії по Чернігову у суботу, 19 серпня.
Забрав життя уже семи людей.
Нагадаємо
19 серпня росіяни завдали ракетний удар по Чернігову, імовірно, балістикою, є руйнування даху драмтеатру і пошкодження пожежно-рятувальної частини, були пожежі.