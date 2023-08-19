В Чернигове объявили трехдневный траур в память погибших от атаки рф

Цитата

“В связи с террористической атакой рф на Чернигов 19-21 августа объявлено днями траура”, - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

По последним данным 117 человек пострадали из-за ракетного удара России по Чернигову в субботу, 19 августа.

Унес жизни уже семи человек.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.



