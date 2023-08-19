В Чернигове объявили трехдневный траур в память погибших от атаки рф

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19:26 • 30493 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 85939 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103434 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103991 просмотра

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13 марта, 13:25 • 97540 просмотра

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13 марта, 10:29 • 88352 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108880 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В связи с ракетной атакой российской армии на Чернигов 19-21 августа объявили днями траура, сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, пишет УНН.

Цитата

“В связи с террористической атакой рф на Чернигов 19-21 августа объявлено днями траура”, - говорится в сообщении в Telegram.

Дополнение

По последним данным 117 человек пострадали из-за ракетного удара России по Чернигову в субботу, 19 августа.
Унес жизни уже семи человек.

Напомним

19 августа россияне нанесли ракетный удар по Чернигову, предположительно, баллистикой, есть разрушение крыши драмтеатра и повреждение пожарно-спасательной части, были пожары.

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