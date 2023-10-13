Ракетна атака по Покровську: кількість поранених збільшилася до 23 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Кількість поранених збільшилася до 23 осіб через ракетний ворожий обстріл Покровська у Донецькій області, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.
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"Станом на 17:00 відомо, що внаслідок влучання засобів ураження загинув чоловік, ще 23 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Прокурори продовжують фіксувати наслідки ракетного удару по центру Покровська", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні о 08:30 окупанти обстріляли центр Покровська.
Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надано невідкладну медичну допомогу.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.