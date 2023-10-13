Ракетная атака по Покровску: количество раненых увеличилось до 23 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Количество раненых увеличилось до 23 человек из-за ракетного вражеского обстрела Покровска в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.
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"По состоянию на 17:00 известно, что в результате попадания средств поражения погиб человек, еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Прокуроры продолжают фиксировать последствия ракетного удара по центру Покровска", - говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня в 08:30 оккупанты обстреляли центр Покровска.
Пострадавшим с контузиями, ушибами, переломами и осколочными ранениями оказана неотложная медицинская помощь.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженными силами рф.