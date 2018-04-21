Рафат Чубаров прокоментував ідею позбавлення громадянства за участь у "виборах" в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що законопроект про позбавлення громадянства жителів анексованого РФ Криму, які беруть участь у російських виборах, необхідно доопрацювати. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку голови Меджлісу.
“Деякі нові положення, запропоновані у проекті, зокрема, щодо питань, які можуть слугувати підставами для втрати громадянства України, викличуть обґрунтоване обурення у жителів тимчасово окупованого Криму. Йдеться про те, що підставами для втрати громадянства можуть стати дії, вчинені людиною внаслідок примусу з боку окупантів. Наприклад, обов’язковий призов російськими окупантами молодої людини, що проживає в Криму, на строкову службу. Або участь під страхом звільнення з роботи в незаконних виборах, що проводяться російською окупаційною владою”, — вказано у повідомленні.
Він також наголосив на тому, що не варто впадати у відчай і “розганяти зраду”, зазначивши, що: “Упевнений, що при розгляді даного законопроекту в Комітетах і на сесії ВР усі запропоновані норми будуть приведені у відповідність з принциповими підходами держави, визначеними в чинному Законі України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.
“У роботі Комітету ВР України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним при розгляді даного законопроекту, практикується широка участь правозахисників і представників громадських організацій”, — додав Чубаров.
Як повідомляв УНН, українців позбавлятимуть громадянства унаслідок добровільної участі у “виборах” в Криму.