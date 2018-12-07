Раду доброчесності з оцінювання суддів хочуть оновити 17 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Збори з обрання нових 20 членів Громадської ради доброчесності, яка бере участь у кваліфікаційному оцінюванні українських суддів, відбудеться 17 грудня 2018 року у зв’язку з завершенням строку повноважень першого складу ГРД. До зборів допущено 12 організацій, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВККС.
"З 15 організацій, які подали документи з метою участі у зборах, допущено 12. Збори для обрання 20 членів ГРД відбудуться 17 грудня 2018 року у приміщені Комісії", - розповіли у прес-службі ВККС.
За їхньою інформацією, зокрема, у зборах візьмуть участь такі організації: ГО "Центр демократії та верховенства права", ГО "Центр ЮЕЙ", ГО "Центр політико-правових реформ", ГО "Центр громадських свобод", ГО "КримSOS", ГО "Всеукраїнська громадська платформа "Нова країна", ГО "Громадський люстрацій ний комітет", ГО "Центр економічної стратегії", ГО "Фундація ДЕЮРЕ", Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України", ГО "Інститут прикладних гуманітарних досліджень", ГО "Український центр європейської політики".
Водночас п’ять громадських організацій, зокрема ГО "Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади", ГО "Всеукраїнський рух ветеранів та волонтерів АТО", ГО "ТОМ 14", ГО "Ініціатива Е+" та ГО "ПРАВНИЧЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ" через недоліки у документах були визнані такими, що не відповідають вимогам до участі у зборах.
Нагадаємо, попередній склад ГРД був сформований 11 листопада 2016 року і за два роки роботи взяв участь у конкурсі до Верховного Суду та кваліфікаційному оцінюванні суддів.
У березні 2018 року ГРД оголосила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів, щоб не легітимізувати його. Це рішення у Раді пояснили "нереалістичним графіком оцінювання та незаконними змінами до Регламенту ВККС". Після такого рішення ГРД у березні ВККСУ закликала раду не розтягувати кваліфікаційне оцінювання суддів.