Раду доброчесності з оцінювання суддів хочуть оновити 17 грудня

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4828 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 15706 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39191 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76285 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62787 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76925 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92532 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87120 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174628 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100748 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
54%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21555 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9236 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10306 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11817 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19399 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 15706 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174628 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331374 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264760 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39191 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16948 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22140 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27964 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48805 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Раду доброчесності з оцінювання суддів хочуть оновити 17 грудня

Київ • УНН

 • 10226 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Збори з обрання нових 20 членів Громадської ради доброчесності, яка бере участь у кваліфікаційному оцінюванні українських суддів, відбудеться 17 грудня 2018 року у зв’язку з завершенням строку повноважень першого складу ГРД. До зборів допущено 12 організацій, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВККС.

Раду доброчесності з оцінювання суддів хочуть оновити 17 грудня

"З 15 організацій, які подали документи з метою участі у зборах, допущено 12. Збори для обрання 20 членів ГРД відбудуться 17 грудня 2018 року у приміщені Комісії", - розповіли у прес-службі ВККС.

За їхньою інформацією, зокрема, у зборах візьмуть участь такі організації: ГО "Центр демократії та верховенства права", ГО "Центр ЮЕЙ", ГО "Центр політико-правових реформ", ГО "Центр громадських свобод", ГО "КримSOS", ГО "Всеукраїнська громадська платформа "Нова країна", ГО "Громадський люстрацій ний комітет", ГО "Центр економічної стратегії", ГО "Фундація ДЕЮРЕ", Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України", ГО "Інститут прикладних гуманітарних досліджень", ГО "Український центр європейської політики".

Водночас п’ять громадських організацій, зокрема ГО "Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади", ГО "Всеукраїнський рух ветеранів та волонтерів АТО", ГО "ТОМ 14", ГО "Ініціатива Е+" та ГО "ПРАВНИЧЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНИ" через недоліки у документах були визнані такими, що не відповідають вимогам до участі у зборах.

Нагадаємо, попередній склад ГРД був сформований 11 листопада 2016 року і за два роки роботи взяв участь у конкурсі до Верховного Суду та кваліфікаційному оцінюванні суддів.

У березні 2018 року ГРД оголосила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів, щоб не легітимізувати його. Це рішення у Раді пояснили "нереалістичним графіком оцінювання та незаконними змінами до Регламенту ВККС". Після такого рішення ГРД у березні ВККСУ закликала раду не розтягувати кваліфікаційне оцінювання суддів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87