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Совет добродетели по оценке судей хотят обновить 17 декабря

Киев • УНН

 • 10226 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Собрание по избранию новых 20 членов Общественного совета добродетели, который участвует в квалификационной оценке украинских судей, состоится 17 декабря 2018 года в связи с завершением срока полномочий первого состава ОСД. К собранию допущены 12 организаций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВККС.

Совет добродетели по оценке судей хотят обновить 17 декабря

"Из 15 организаций, которые подали документы для участия в собрании, допущено 12. Собрание для избрания 20 членов ОСД состоятся 17 декабря 2018 года в помещении Комиссии", - рассказали в пресс-службе ВККС.

По их информации, в частности, в собрании примут участие следующие организации: ОО "Центр демократии и верховенства права", ОО "Центр ЮЭЙ", ОО "Центр политико-правовых реформ", ОО "Центр гражданских свобод", ОО "КрымSOS", ОО "Всеукраинская общественная платформа "Новая страна", ОО "Общественный люстрационный комитет", ОО "Центр экономической стратегии", ОО "Фонд ДЕЮРЕ", Всеукраинская общественная организация "Ассоциация юристов Украины", ОО "Институт прикладных гуманитарных исследований", ОО "Украинский центр европейской политики".

В то же время пять общественных организаций, в частности ОО "Всеукраинский народный совет противодействия коррупции и общественной экспертизы власти", ОО "Всеукраинское движение ветеранов и волонтеров АТО", ОО "ТОМ 14", ОО "Инициатива Э+" и ОО "ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАИНЫ" из-за недостатков в документах были признаны не соответствующими требованиям к участию в собрании.

Напомним, предыдущий состав ОСД был сформирован 11 ноября 2016 года и за два года работы принял участие в конкурсе в Верховный Суд и квалификационном оценке судей.

В марте 2018 ОСД объявил, что прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей, чтобы не легитимизировать его. Это решение в Совете объяснили "нереалистичным графиком оценки и незаконными изменениями в Регламент ВККС". После такого решения ОСД в марте ВККСУ призвала совет не растягивать квалификационную оценку судей.

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