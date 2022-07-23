Радник Байдена: США не готові передати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км

Цитата

Він заявив, що є певні речі, які Байден не готовий передавати.

"До них належать ракети великої дальності ATACMS, дальність яких складає 300 км", - сказав Салліван.

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Також він озвучив позицію Байдена стосовно того, що "хоч ключова мета США - зробити все необхідне для підтримки та захисту України, ще однією важливою метою є не допустити обставин, за яких світ рухався б у напрямку Третьої світової війни".

Доповнення

Україна наполягає на тому, щоб союзники надали їй ще більш далекобійних ракет, які можуть бути використані з "Хаймарсами", відомими як Армійська тактична ракетна система (ATACMS) із дальністю дії до 300 км.