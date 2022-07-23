Радник Байдена: США не готові передати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. США не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до РСЗВ HIMARS. Про це інформує УНН з посиланням на заяву радника президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейка Саллівана під час виступу на щорічному безпековому форумі в Аспені.
Цитата
Він заявив, що є певні речі, які Байден не готовий передавати.
"До них належать ракети великої дальності ATACMS, дальність яких складає 300 км", - сказав Салліван.
Деталі
Також він озвучив позицію Байдена стосовно того, що "хоч ключова мета США - зробити все необхідне для підтримки та захисту України, ще однією важливою метою є не допустити обставин, за яких світ рухався б у напрямку Третьої світової війни".
Доповнення
Україна наполягає на тому, щоб союзники надали їй ще більш далекобійних ракет, які можуть бути використані з "Хаймарсами", відомими як Армійська тактична ракетна система (ATACMS) із дальністю дії до 300 км.