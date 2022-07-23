Советник Байдена: США не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. США не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к РСЗО HIMARS. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана во время выступления на ежегодном форуме безопасности в Аспене.
Цитата
Он заявил, что есть некоторые вещи, которые Байден не готов передавать.
"К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км", – сказал Салливан.
Детали
Также он озвучил позицию Байдена относительно того, что "хотя ключевая цель США – сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мир двигался бы в направлении Третьей мировой войны".
Дополнение
Украина настаивает на том, чтобы союзники предоставили ей еще более дальнобойные ракеты, которые могут быть использованы с "Хаймарсами", известными как Армейская тактическая ракетная система (ATACMS) с дальностью действия до 300 км.