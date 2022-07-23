Советник Байдена: США не готовы передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км

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Он заявил, что есть некоторые вещи, которые Байден не готов передавать.

"К ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км", – сказал Салливан.

Детали

Также он озвучил позицию Байдена относительно того, что "хотя ключевая цель США – сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мир двигался бы в направлении Третьей мировой войны".

Дополнение

Украина настаивает на том, чтобы союзники предоставили ей еще более дальнобойные ракеты, которые могут быть использованы с "Хаймарсами", известными как Армейская тактическая ракетная система (ATACMS) с дальностью действия до 300 км.