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Раді рекомендують ухвалити законопроект про всеукраїнський референдум

Раді рекомендують ухвалити законопроект про всеукраїнський референдум

Київ • УНН

 • 17115 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.

“Комітет на своєму засіданні 18 листопада повторно розглянув у другому читанні проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612 та зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до остаточної редакції даного законопроекту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час підготовки до другого читання членами Комітету було подано 160 нових пропозицій до цього законопроекту, що були розглянуті на засіданні Комітету.

“Загалом під час розгляду законопроекту Комітетом опрацьовано 1386 пропозицій, що надійшли від 49 народних депутатів як суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких: 366 пропозицій враховано, 39 - враховано частково, 52 - враховано редакційно, 929 - відхилено. Комітетом також підтримано поправки і пропозиції, що були спрямовані на врахування рекомендацій, висловлених у терміновому спільному висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційської комісії) та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ)”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що зокрема, це пропозиції щодо:

- одночасного проведення загальнодержавних, чергових місцевих виборів та всеукраїнського референдуму;
- вимог до формулювання питання, що виноситься на всеукраїнський референдум;
- проведення теледебатів між учасниками процесу всеукраїнського референдуму.

“Крім того, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії було збільшено термін збору підписів під ініціативою щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, вдосконалено алгоритм зупинення та відновлення процесу всеукраїнського референдуму через обставини, які є підставами для його зупинення, встановлено період, упродовж якого закон або окремі його положення, що втратили чинність за результатами всеукраїнського референдуму не можуть бути прийняті парламентом у тій самій редакції тощо. За результатами розгляду у другому читанні Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект №3612 в другому читанні та в цілому”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів у вівторок, 1 грудня, розпочати розгляд законопроекту про народовладдя в другому читанні.

Також нагадаємо, Верховна Рада мала ще позаминулого тижня розглянути законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.

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