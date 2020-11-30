Стефанчук закликав нардепів завтра взятися за президентський законопроект про народовладдя

"Я ще раз закликаю у разі можливості, я знаю що всі процедури вже пройдені, завтра – це історичний день для України, перейти до розгляду законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум №3612, який був внесений Президентом Володимиром Зеленським", - сказав перший заступник голови ВР.

Він заявив, що у якості голови робочої групи по народовладдю підтверджує, що по напрацюванням парламентарі отримали позитивні висновки Венеціанської комісії.

Також, зі слів Стефанчука, нардепи отримали підтримку національних інституцій, а також врахували більше третини поправок.

Нагадаємо, Верховна Рада мала ще позаминулого тижня розглянути законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.