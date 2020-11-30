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Раде рекомендуют принять законопроект о всеукраинском референдуме

Раде рекомендуют принять законопроект о всеукраинском референдуме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Комитет на своем заседании 18 ноября повторно рассмотрел во втором чтении проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум №3612 и замечания Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины в окончательной редакции данного законопроекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время подготовки ко второму чтению членами Комитета было подано 160 новых предложений к этому законопроекту, которые были рассмотрены на заседании Комитета.

"Всего в ходе рассмотрения законопроекта Комитетом обработано 1386 предложений, поступивших от 49 народных депутатов как субъектов права законодательной инициативы, из которых: 366 предложений учтено, 39 - учтены частично, 52 - учтены редакционно, 929 - отклонены. Комитетом также поддержаны поправки и предложения, которые были направлены на учет рекомендаций, высказанных в срочном совместном заключении Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)", - указано в сообщении.

Сообщается, что в частности, это предложения относительно:

- одновременного проведения общегосударственных, очередных местных выборов и всеукраинского референдума;
- требований к формулировке вопроса, выносимого на всеукраинский референдум;
- проведение теледебатов между участниками процесса всеукраинского референдума.

"Кроме того, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии был увеличен срок сбора подписей под инициативой о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, усовершенствован алгоритм остановки и возобновления процесса всеукраинского референдума по обстоятельствам, которые являются основаниями для его остановки, установлен период, в течение которого закон или отдельные его положения, утратившие силу по результатам всеукраинского референдума не могут быть приняты парламентом в той же редакции и тому подобное. По результатам рассмотрения во втором чтении Комитет принял заключение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3612 во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов во вторник, 1 декабря, приступить к рассмотрению законопроекта о народовластии во втором чтении.

Также напомним, Верховная Рада должна была еще на позапрошлой неделе рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

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