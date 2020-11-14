Верховна Рада на наступному тижні розгляне закон про референдум – Стефанчук

"Наступного тижня запланований розгляд законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум, як на мене, це дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається саме в період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність України. Також окрему увагу парламент планує приділити законопроекту про інвестиційну няню, якою передбачено державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", - розповів Стефанчук.

За його словами, також буде розглядатися законопроект про систему громадського здоров’я, віртуальні активи, законопроекти щодо захисту прав осіб з-поміж дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, а також низка соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення в період карантину пов’язаного із запобіганням виникнення та поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

"Усього ми наступного тижня запланували до розгляду на різних стадіях понад 100 законодавчих актів, і тому сподіваюся, що парламент, навіть попри те, що будуть не всі народні депутати і в президії теж, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію", - сказав він.

Як повідомлялося, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що почуває себе добре та готова вести засідання парламенту.

Нагадаємо, у першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука виявили коронавірус.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.