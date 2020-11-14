Верховна Рада на наступному тижні розгляне закон про референдум – Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Верховна Рада на наступному тижні планує розглянути законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це повідомив під час відеозвернення перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"Наступного тижня запланований розгляд законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум, як на мене, це дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається саме в період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність України. Також окрему увагу парламент планує приділити законопроекту про інвестиційну няню, якою передбачено державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями", - розповів Стефанчук.
За його словами, також буде розглядатися законопроект про систему громадського здоров’я, віртуальні активи, законопроекти щодо захисту прав осіб з-поміж дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, а також низка соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення в період карантину пов’язаного із запобіганням виникнення та поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
"Усього ми наступного тижня запланували до розгляду на різних стадіях понад 100 законодавчих актів, і тому сподіваюся, що парламент, навіть попри те, що будуть не всі народні депутати і в президії теж, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію", - сказав він.
Як повідомлялося, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що почуває себе добре та готова вести засідання парламенту.
Нагадаємо, у першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука виявили коронавірус.
Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.