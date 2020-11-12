Кондратюк заявила, що готова підстрахувати хворих на COVID-19 колег і вести засідання Ради

“Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер та перший віцеспікер, до заходів безпеки — маски та соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання Парламенту. Це мій обов’язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися”, — написала Кондратюк.

Нагадаємо, голова комітету Сергій Кальченко заявив, що коронавірус підтвердили вже у голови ВР Дмитра Разумкова та першого заступника Руслана Стефанчука. Якщо заступниця Олена Кондратюк захворіє, то Регламентний комітет не знає як повинні відбуватися пленарні засідання.



Як повідомляв УНН раніше, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Після чого про позитивний результат тесту повідомив і перший заступник голови Руслан Стефанчук.