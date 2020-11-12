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Кондратюк заявила, что готова подстраховать больных COVID-19 коллег и вести заседания Рады

Кондратюк заявила, что готова подстраховать больных COVID-19 коллег и вести заседания Рады

Киев  •  УНН

 • 13714 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что чувствует себя хорошо и готова вести заседание парламента. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маски и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикера из-за сложившихся обстоятельств", - написала Кондратюк.

Напомним, председатель комитета Сергей Кальченко заявил, что коронавирус подтвердили уже у председателя ВР Дмитрия Разумкова и первого заместителя Руслана Стефанчука. Если заместитель Елена Кондратюк заболеет, то Регламентный комитет не знает как должны происходить пленарные заседания.

Как сообщал УНН ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.

После чего о положительном результате теста сообщил и первый заместитель председателя Руслан Стефанчук.

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