Раді пропонують штрафувати перевізників за несправні обігрівач і кондиціонер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У парламенті зареєстровано проект закону № 7468 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення якості перевезень у громадському транспорті", яким пропонується штрафувати перевізників за несправні обігрівач і кондиціонер. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної ради України.
"Здійснення перевізниками на автобусних міських, приміських та міжміських маршрутах загального користування регулярних перевезень пасажирів транспортним засобом без справних у салоні: кнопок вимоги зупинки біля кожного виходу, приладу обігріву, кондиціювання та термометра, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян–суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - пропонується в законопроекті.
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В пояснювальній записці автор законопроекту зазначає, що часто автобуси їздять у неналежному стані через брак перевірок, а перевізники порушують вимоги закону та умови договорів через недосконалу процедуру притягнення їх до відповідальності.
"Даний законопроект пропонує заповнити таку прогалину та покласти край неякісним пасажирським перевезенням. Законопроектом пропонується посилити відповідальність для перевізників за порушення умов договорів, обов’язків, вимог, встановлених законодавством. Також пропонується передбачити обов’язок для перевізників встановлювати в автобусах справні кнопки вимоги зупинки біля кожного виходу, термометри фіксування температури, справний прилад обігріву та кондиціювання. Притягнення до відповідальності перевізників пропонується реалізовувати адміністративним комісіям при виконавчих органах міських, сільських, селищних рад. Вони будуть зацікавлені в реалізації закону, адже прибуток від штрафів буде спрямуватися в місцевий бюджет", - резюмує ініціатор законопроекту.
Нагадаємо, у парламенті зареєстровано законопроект, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян та працівників правоохоронних органів.