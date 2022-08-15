Рада зробила крок до запровадження системи екстреної допомоги населенню "112"

Цитата

"(Нардепи – ред.) передбачили створення єдиного номеру для екстрених викликів – "112", – ідеться у повідомленні.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження системи екстреної допомоги населенню за номером 112.

21 липня 2021 року уряд на засіданні забезпечив функціонування міжвідомчої групи, яка буде керувати та слідкувати за впровадження системи екстреної допомоги населенню "112". Зокрема відповідальним за впровадження системи визначили Міністерство внутрішніх справ.