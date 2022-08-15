Рада сделала шаг к внедрению системы экстренной помощи населению "112"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект №7581, предусматривающий введение системы экстренной помощи населению по номеру 112. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВР.
Цитата
"(Нардепы – ред.) предусмотрели создание единого номера для экстренных вызовов – "112", – говорится в сообщении.
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение системы экстренной помощи населению по номеру 112.
21 июля 2021 года правительство на заседании обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет руководить и следить за внедрением системы экстренной помощи населению "112". В частности, ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.