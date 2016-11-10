Рада з питань судової реформи схвалила законопроект про Конституційний Суд України

Як повідомили у прес-службі, законопроект передбачає зміну структури, повноважень та процедури добору суддів Конституційного Суду та впроваджує реалізацію на рівні профільного закону додаткового механізму захисту прав і свобод громадян — інституту конституційної скарги. Суть цього механізму полягає в тому, що особа може звернутися до КСУ із конституційною скаргою, якщо вважатиме, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон не відповідає Конституції України.

“Законопроектом пропонується встановити, що Конституційний Суд діятиме у складі колегій, сенатів або Великої палати. В рамках колегій вирішуватимуться питання щодо відкриття конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою. Сенати розглядатимуть питання щодо конституційності законів України або їх окремих положень за індивідуальною конституційною скаргою особи”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі також відзначили, що велика палата у повному складі суддів КСУ розглядатиме питання щодо конституційності законів України, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної ради АРК. Велика палата КСУ розглядатиме питання офіційного тлумачення Конституції, відповідності Конституції чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до ВРУ для надання згоди на їх обов’язковість.

Велика палата КСУ також розглядатиме конституційність питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою; додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції; конституційності законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами фізичних і юридичних осіб у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати; вирішення процесуальних питань, що виникають під час конституційного провадження, тощо.

Крім того, законопроектом передбачений конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду. Кожний з трьох суб’єктів призначення — Президент, Верховна Рада, з’їзд суддів — формуватиме конкурсні комісії, члени яких мають бути правниками з визнаним рівнем компетенції. Кожна Конкурсна комісія за результатами аналізу кандидатів та проведення співбесід надаватиме рекомендації, на підставі яких відповідні суб’єкти ухвалюватимуть рішення про призначення.

Заступник Глави Адміністрації Президента України, координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов наголосив, що цей законопроект є продовженням розпочатої судової реформи в державі. “Проект Закону „Про Конституційний Суд України“ — третій в черзі імплементаційних законів, необхідних для впровадження конституційних змін, які набрали чинності 30 вересня 2016 року. Результативне прийняття цього законопроекту дозволить підвищити ефективність конституційного судочинства та сприятиме більш ефективному захисту прав і свобод громадян на рівні національного законодавства”, — наголосив О.Філатов.