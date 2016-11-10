Совет по вопросам судебной реформы одобрил законопроект о Конституционном Суде Украины

Как сообщили в пресс-службе, законопроект предусматривает изменение структуры, полномочий и процедуры отбора судей Конституционного Суда и внедряет реализацию на уровне профильного закона дополнительного механизма защиты прав и свобод граждан - института конституционной жалобы. Суть этого механизма заключается в том, что лицо может обратиться в КСУ с конституционной жалобой, если считать, что примененный в конечном судебном решении в ее деле закон не соответствует Конституции Украины.

"Законопроектом предлагается установить, что Конституционный Суд будет действовать в составе коллегий, Сената или Палаты. В рамках коллегий будет решаться вопрос об открытии конституционного производства по делам по конституционному представлению, конституционным обращением, конституционной жалобой. Сената рассматривать вопрос о конституционности законов Украины или их отдельных положений по индивидуальной конституционной жалобе лица", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что большая палата в полном составе судей КСУ будет рассматривать вопрос о конституционности законов Украины, актов Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, Верховной Рады АРК. Большая палата КСУ будет рассматривать вопрос официального толкования Конституции, соответствия Конституции действующих международных договоров Украины или тех международных договоров, которые вносятся в ВРУ для дачи согласия на их обязательность.

Большая палата КСУ также будет рассматривать конституционность вопросов, предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе; соблюдение конституционной процедуры расследования и рассмотрение дела об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента; соответствие законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции; конституционности законов Украины (их отдельных положений) по конституционным жалобам физических и юридических лиц в случае отказа Сената юрисдикции в пользу Большой Палаты; решение процессуальных вопросов, возникающих во время конституционного производства, т.д.

Кроме того, законопроектом предусмотрен конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда. Каждый из трех субъектов назначения - Президент, Верховная Рада, съезд судей - будут формировать конкурсные комиссии, члены которых должны быть юристами с признанным уровнем компетенции. Каждая Конкурсная комиссия по результатам анализа кандидатов и проведения собеседований будет давать рекомендации, на основании которых соответствующие субъекты будут принимать решение о назначении.

Заместитель Главы Администрации Президента Украины, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов отметил, что этот законопроект является продолжением начатой ​​судебной реформы в государстве. "Проект Закона" О Конституционном Суде Украины" - третий в очереди имплементационных законов, необходимых для внедрения конституционных изменений, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года. Результативное принятие этого законопроекта позволит повысить эффективность конституционного судопроизводства и будет способствовать более эффективной защите прав и свобод граждан на уровне национального законодательства", - подчеркнул А.Филатов.