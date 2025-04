Рада Європи у 2023 році збере четвертий саміт глав держав і урядів

Цитата

"Я хотіла б схвалити рішення Комітету міністрів провести 4-й саміт глав держав і урядів Ради Європи. Це чітка ознака твердої відданості нашим основоположним цінностям: правам людини, демократії та верховенству права.

Саміт стане унікальною можливістю сформувати місію Організації в новій європейській геополітичній архітектурі. Це також сприятиме підвищенню видимості Ради Європи в наших державах-членах на найвищому політичному рівні", - зазначила Пейчинович-Бурич.

Додамо

Генсек РЄ подякувала президентству Ірландії "за їх чудову роботу протягом останніх шести місяців" і висловила сподівання "на співпрацю з президентством островів у підготовці цієї історичної події".

У той же час прем’єр Ісландії Катрін Якобсдоттір повідомила, що 4-й саміт Ради Європи відбудеться у травні 2023 року в Рейк’явіку.

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60

— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) November 7, 2022