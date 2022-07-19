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Рада ввела договірний режим трудових відносин для малого та середнього підприємництва

Рада ввела договірний режим трудових відносин для малого та середнього підприємництва

Київ • УНН

 • 184318 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні, 19 липня, Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність. За цей законопроєкт №5371 проголосувало 259 народних депутатів, інформує УНН.

Деталі

Законопроєкт передбачає такі основні положення:

• запровадження договірного режиму регулювання трудових відносин для окремих категорій працівників та для суб’єктів малого і середнього підприємництва;
• реалізація принципу свободи праці та свободи трудового договору;
• зменшення бюрократичного навантаження на трудові відносини і суб’єктів господарювання - роботодавців;
• збереження основних загальновизнаних трудових права і гарантій найманих працівників.

Як зазначається, договірний режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва, відповідно до закону, з кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більш як 250 осіб, а також між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад 8 розмірів мінімальних зарплат, встановлених законом.

У межах вільного трудового договору сторони зможуть на власний розсуд врегулювати свої стосунки: щодо системи та режиму оплати, працевлаштування та звільнення, робочого часу, тривалості робочого тижня, відпустки та вихідних тощо.

Цитата

«В умовах договірного режиму сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій», - ідеться в повідомленні.

Щодо строків виплат заробітної плати в умовах договірного режиму, то кошти виплачуються працівникові у строки, визначені трудовим договором, але не рідше одного разу на місяць.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в односторонньому порядку здійснюється з наданням працівнику компенсаційної виплати в сумі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше розміру трьох мінімальних заробітних плат.

У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору засобами поштового зв’язку, трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення роботодавця про розірвання трудового договору або через п’ять календарних днів з дня надходження поштового відправлення роботодавця у поштове відділення за адресою працівника.

Доповнення

12 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення захисту прав працівників, яким оновила трудове законодавство про колективні договори та масове звільнення зокрема.

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