Рада встановила мораторій на проведення перевірок компаній до 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада встановила мораторій на проведення перевірок компаній до 31 грудня 2017 року. Парламентарі підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Ухваленим законом передбачається встановити до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного контролю планових заходів із здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності.
Також передбачається, що до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду контролю здійснюються органами державного нагляду з таких підстав: За погодженням Державної регуляторної служби, за письмовою заявою компанії до відповідного органу державного нагляду про здійснення перевірки, за рішенням суду, у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.