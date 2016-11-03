Рада установила мораторий на проведение проверок компаний до 2018 года

Принятым законом предусматривается установить до 31 декабря 2017 мораторий на проведение органами государственного контроля плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора контроля в сфере хозяйственной деятельности.

Также предполагается, что до 31 декабря 2017 года внеплановые мероприятия государственного надзора контроля осуществляются органами государственного надзора по основаниям: по согласованию Государственной регуляторной службы, по письменному заявлению компании соответствующего органа государственного надзора о проведении проверки, по решению суда, в случае наступления аварии, смерти пострадавшего в результате несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта хозяйствования.