Рада візьметься за законопроект про олігархів о 12:30: будуть працювати "до переможного кінця"

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“Шановні колеги, враховуючи те, що ми зараз знаходимось в дискусії, та лідери фракції “Слуга народу” звернулися до мене, що потрібно зібрати фракцію знизу, обговорити питання, я як головуючий, беру ще 8 хвилин перерви, ми зустрічаємося у залі о 12:30. Я думаю, що ми перейдемо до розгляду закону № 5599”, - заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Рада у четвер засідатиме до завершення розгляду в другому читанні законопроекту про олігархів. "Парламент планує працювати тривалий час", - сказав Стефанчук після голосування за таку пропозицію.

До слова, Рада відразу після відкриття сьогоднішнього засідання пішла на 30-хвилинну перерву, яка затягнулася на понад півтори години.

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Тим часом, зараз під будівлею Верховної Ради з ранку проходить одразу три акції. Урядовий квартал посилено охороняють поліцейські і Нацгвардія.

Як повідомляла УНН заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, 23 вересня виглядатиме, як “спецоперація”, оскільки у день голосування за законопроект очікується три великих мітинги - від ФОПів, євробляхерів та профспілок.

Вона зазначила, що “слуги народу” очікують, що сьогодні, законопроект ухвалять.