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Рада ухвалила законопроект щодо військових стандартів НАТО

Рада ухвалила законопроект щодо військових стандартів НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати України ухвалили закон 8370 щодо військових стандартів НАТО. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Ухвалення проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів Прийняття законопроекту забезпечить врегулювання питання щодо розроблення, скасування, відновлення дії, прийняття, розповсюдження та застосування військових стандартів, у тому числі розроблених на основі стандартів НАТО і стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО та сприятиме впровадженню Політики НАТО у сфері військової стандартизації.

Нагадаємо, в травні народні депутати не змогли включити в порядок денний парламенту проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (№10181 ).

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