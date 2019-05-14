У Раді відмовились розглядати законопроект про підготовку сержантів за стандартами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Народні депутати не змогли включити в порядок денний парламенту проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (№10181 ). За відповідне рішення проголосували 215 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Згідно з результатами голосування, даний законопроект не був включений до порядку денного.
"Парламент не зміг прийняти Закон щодо розвитку сержантського складу ЗСУ (проект №10181) за стандартами армій країн НАТО. Сержанти — головні в підтриманні військової дисципліни, індивідуальній підготовці і збереженні бойових традицій. Сподіваємося, що цей закон буде прийнято", - написав у Twitter начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко.
Нагадаємо, народні депутати не змогли включити в порядок денний парламенту президентський закон про врегулювання капеланської діяльності в Збройних силах України.