В Раде отказались рассматривать законопроект о подготовке сержантов по стандартам НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народные депутаты не смогли включить в повестку дня парламента проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы) (№10181). За соответствующее решение проголосовали 215 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Согласно результатам голосования, данный законопроект не был включен в повестку дня.
"Парламент не смог принять Закон по развитию сержантского состава ВСУ (проект №10181) по стандартам армий стран НАТО. Сержанты - главные в поддержании воинской дисциплины, индивидуальной подготовке и сохранении боевых традиций. Надеемся, что этот закон будет принят", - написал в Twitter начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.
Напомним, народные депутаты не смогли включить в повестку дня парламента президентский закон об урегулировании капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины.