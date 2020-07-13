Рада ухвалила законопроект щодо трансформації освітньої мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3719 про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" (щодо збереження санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) для можливості відновлення здоров’я дітей у тісній єдності з навчанням і вихованням, у співпраці лікарів та педагогів). Відповідне рішення підтримали 323 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
На думку авторів законопроекту, його метою є, зокрема, забезпечення формування освітньої мережі органами місцевого самоврядування у відповідності до потреб громади та забезпечення права кожного на освіту.
Передбачається, що протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) мають змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.
Зазначається, що майно реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) використовується виключно для забезпечення здобуття дітьми або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту або охорони здоров’я.
Нагадаємо, Верховна Рада України скоротила строки внесення альтернативних законопроектів до законопроекту про трансформацію закладів освітньої мережі.