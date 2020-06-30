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Рада скоротила строки підготовки законопроекту про трансформацію закладів освітньої мережі

Рада скоротила строки підготовки законопроекту про трансформацію закладів освітньої мережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Верховна Рада України скоротила строки внесення альтернативних законопроектів до законопроекту про трансформацію закладів освітньої мережі. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат, передає кореспондент УНН.

“Ставлю на голосування пропозиція про визначення законопроекту невідкладним та скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів проекту закону про внесення змін до п.3 розділу Х „Перехідні та прикінцеві положення“ закону України „Про повну загальну середню освіту“ щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі № 3719”, — сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Так, парламентарі підтримали таке рішення щодо законопроекту № 3719.

Повідомляється, що запропонованим законопроектом буде забезпечено можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації. Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади. Отже, буде створено підґрунтя для поступового реформування цієї інституції, врахувавши інтереси усіх учасників освітнього процесу.

“Метою законопроекту є, зокрема, забезпечення формування освітньої мережі органами місцевого самоврядування у відповідності до потреб громади та забезпечення права кожного на освіту”, — зазначається у записці.

За прогнозом соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта формування освітньої мережі у відповідності до потреб громади за допомогою забезпечення можливості засновникам самостійно обирати тип закладу освіти у який слід трансформувати кожну окрему санаторну школу-інтернат.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про середню освіту.

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