Зеленський підписав закон про середню освіту

ukru
04:30 • 22282 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 102871 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 157958 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 255407 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 256793 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253265 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 234841 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203636 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185999 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146210 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.8 м/с
62 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 33785 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 32172 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 52316 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 42352 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 44103 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 255409 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 256797 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253266 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 234841 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 203636 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 83974 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 32693 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141399 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154757 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114059 перегляди
Актуальне
Зеленський підписав закон про середню освіту

Зеленський підписав закон про середню освіту

Київ • УНН

 • 41636 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про повну загальну середню освіту”, ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року. Про це повідомляється у картці закону на сайті Верховної Ради, передає УНН.

Закон із підписом Президента повернуто до Верховної Ради сьогодні, 13 березня 2020 року.

Так, закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів та передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів.

Також учні отримують можливість обирати навчальні предмети та мати більше прав для учнівського самоврядування. У той час, як батькам учнів закон надає гарантії безпечнішого середовища для дітей, зокрема – гарантії захисту від булінгу, а також право ініціювати позаплановий інституційний аудит у школі.

Документ, як очікується, надасть вчителям реальну автономію у створенні програм, розробці систем оцінювання, відкриває ширші можливості для підвищення кваліфікації та зростання їхньої зарплати.

Закон встановлює нові підходи до призначення директорів шкіл, надає більше можливостей для підсилення шкіл педагогами та запроваджує педагогічну інтернатуру для молодих вчителів.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 січня ухвалила новий Закон України “Про повну загальну середню освіту”, що містить низку новацій як для вчителів, так і для учні.

Раніше УНН писав про основні положення цього документа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74