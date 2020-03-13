Зеленський підписав закон про середню освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про повну загальну середню освіту”, ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року. Про це повідомляється у картці закону на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Закон із підписом Президента повернуто до Верховної Ради сьогодні, 13 березня 2020 року.
Так, закон гарантує рівний доступ до освіти для учнів, забезпечує педагогічну автономію вчителів та передбачає більше можливостей для шкіл у використанні власних коштів.
Також учні отримують можливість обирати навчальні предмети та мати більше прав для учнівського самоврядування. У той час, як батькам учнів закон надає гарантії безпечнішого середовища для дітей, зокрема – гарантії захисту від булінгу, а також право ініціювати позаплановий інституційний аудит у школі.
Документ, як очікується, надасть вчителям реальну автономію у створенні програм, розробці систем оцінювання, відкриває ширші можливості для підвищення кваліфікації та зростання їхньої зарплати.
Закон встановлює нові підходи до призначення директорів шкіл, надає більше можливостей для підсилення шкіл педагогами та запроваджує педагогічну інтернатуру для молодих вчителів.
Нагадаємо, Верховна Рада 16 січня ухвалила новий Закон України “Про повну загальну середню освіту”, що містить низку новацій як для вчителів, так і для учні.
Раніше УНН писав про основні положення цього документа.